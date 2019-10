Polizei Dortmund

POL-DO: Moschee mit brennbarer Flüssigkeit beworfen - Polizei sucht weiterhin Zeugen

Dortmund (ots)

Wie mit der Meldung Nummer 1223 berichtet, haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (21.10.) Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit auf eine Moschee in Dortmund-Eving geworfen. Die Ermittlungen dauern an. In dem Zuge sucht die Polizei weiterhin Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge näherten sich gegen 1.25 Uhr zwei Personen über die Derner Straße in Richtung Südwesten dem Gebäude im Gründlingsweg. Sie waren zu Fuß unterwegs und trugen jeweils eine Tüte. Einer von ihnen hatte weiße Schuhe an. Nachdem sie zwei Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit auf die Moschee geworfen hatten und ein dritter Wurfversuch gescheitert war, flüchtete das Duo über die Straße An den Teichen in Richtung Norden.

Ermittlungen ergaben, dass zur Tatzeit mehrere Fahrzeuge auf der Derner Straße unterwegs waren. Möglicherweise befinden sich darunter auch Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese und andere Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

