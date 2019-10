Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder Polizei warnt vor Pkw-Dieben: Täter spähen Funksysteme aus und sind auf Luxus-Autos spezialisiert

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei warnt Pkw-Besitzer mit Keyless-Systemen vor Dieben, die mit moderner Technik den über Funk übertragenen Code ausspähen und damit Autos öffnen und wegfahren können, ohne eine Scheibe einschlagen und einen Kurzschluss zum Starten des Motor erzeugen zu müssen. In den vergangenen Tagen meldeten Pkw-Besitzer allein im Dortmunder Süden vier solcher Taten, darunter ein Versuch.

Die unbekannten Täter erbeuteten mit dieser modernen und lautlosen Diebstahlsmethode teure Pkw. Über das Jahr betrachtet sind jedoch nicht nur Nobelmarken betroffen, sondern auch Modelle mit deutlich geringerem Wert. Denn eines haben teure wie weniger wertvolle Fahrzeuge gemeinsam: Die Übertragung des Funkcodes zwischen Schlüssel und Bordelektronik kann mit speziellen Geräten abgefangen werden, ohne dass die Besitzer das bemerken.

Um an das Übertragungssignal des Funkschlüssels zu gelangen, reicht es den Tätern im Einzelfall aus, dass der Schlüssel unweit der Haustür gelagert ist. Mittels technischer Vorrichtungen können diese Funkschlüssel außerhalb des Hauses eingelesen und dann zum unbefugten Öffnen des PKW verwendet werden. Ebenso kann der Funkcode beim Betätigen der Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung mitgelesen werden.

An dieser Stelle setzt eine wichtige Bitte der Dortmunder Polizei an: Wer in seiner Straße verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug erkennt, sollte sofort die Polizei verständigen. Verdächtige Personen halten sich in der Nähe der potenziellen Beute auf vier Rädern auf, um mit technischen Geräten den Funkcode auszulesen. Eine gute Nachbarschaft kann sich also auszahlen, eine Straftat verhindern und bestenfalls zur Festnahme von gut organisierten Dieben führen.

Weitere Tipps und Bitten der Dortmunder Polizei:

- Aufmerksame und wachsame Nachbarn verständigen sofort die Polizei, wenn sie etwas Verdächtiges beobachten - es könnten Pkw-Diebe und aktuell auch Einbrecher sein.

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab, damit die Täter die Funksignale nicht auslesen und speichern können. Die Schlüssel funken auch ohne Wissen der Eigentümer.

- Schirmen Sie das Funksignal zum Beispiel mit einer Aluminiumhülle ab und führen einen Test durch: Nur, wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt neben der Fahrzeugtür nicht mit der Bordelektronik kommunizieren kann, ist dieser Schutzschirm auch vor Dieben sicher.

- Inzwischen gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel.

- Achten Sie beim Aussteigen auf verdächtige Personen, die sich in der Nähe aufhalten. Die Auslesetechnik befindet sich unsichtbar in Aktenkoffern oder anderen unauffälligen Taschen.

- Fragen Sie die Hersteller oder die Fachwerkstatt des Pkw, ob das Keyless-System zeitweise deaktiviert werden kann. Manche Hersteller haben inzwischen auf diese Diebstahlsmethode reagiert und bieten technische Lösungen an.

- Weitere Fragen zum Schutz des Eigentums beantwortet das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention der Polizei Dortmund/Lünen unter Tel. 0231/132 7950.

Hier eine Übersicht auf die Kfz-Diebstahlszahlen in Dortmund und Lünen für die Jahre 2013 bis 2018. Dabei handelt sich um die Zahlen aller Pkw-Diebstähle, also auch um Taten, bei denen das Keyless-Sytem keine Rolle spielte.

Dortmund:

2013 336

2014 293

2015 305

2016 292

2017 272

2018 243

Lünen:

2013 28

2014 35

2015 25

2016 21

2017 30

2018 30

