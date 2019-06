Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Am Freitag löste gegen 00.45 Uhr die Alarmanlage eines Ferienparks an der Straße "In der Büre" aus. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Diese hatten versucht ein Fenster des Empfangsgebäudes aufzubrechen. Hier scheiterten die Täter. Anschließend begaben sie sich vermutlich durch eine nicht verschlossene Tür in einen Lagerraum. Hier löste die Alarmanlage aus. Über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Brilon: In der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, brachen unbekannte durch ein Fenster in eine leerstehende Gaststätte in der Schützenstraße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke. Nach erster Sichtung wurden keine Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: In eine Wohnung an der Waldstraße brachen unbekannte Täter am Donnerstag ein. Zwischen 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr betraten sie durch die unverschlossene Haustür das Gebäude. Anschließend brachen sie die Wohnungstür auf und gelangten in die Wohnung. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell