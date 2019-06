Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fremder im Garten

Arnsberg (ots)

Ein fremder Mann in einem Garten an der Straße "Kaisersiepen" war der Grund für einen Polizeieinsatz am Mittwoch. Gegen 11.30 Uhr bemerkte eine Zeugin den Mann vor der Kellertreppe eines Einfamilienhauses. Als der Mann die Frau bemerkte, flüchtete er vom Grundstück. Beschreibung: etwa 20 Jahre alt, südländisches Aussehen, etwa 1,70 Meter, schlanke Statur, kurze Jeanshose, blau-grünes T-Shirt. Bereits am Montagabend bemerkte der Grundstückseigentümer einen defekten Rollladen an seinem Haus. Möglicherweise wurde der Täter bereits da beim Versuch in das Haus einzusteigen vom Grundstück vertrieben. Eine direkt eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

