POL-DO: Radfahrer in Brackel angefahren - Zeugen gesucht

Dortmund

Am gestrigen Donnerstagabend (24. Oktober) ist es auf der Leni-Rommel-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer gekommen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 37-Jährige gegen 18.20 Uhr auf dem Radweg der Leni-Rommel-Straße, als ein dunkler Kastenwagen in Höhe der Straße Am Funkturm aus einer Grundstücksausfahrt fuhr. Der Dortmunder hielt daraufhin mit seinem Rad an und wartete vor dem abbiegenden Wagen. Offenbar schnitt dessen Fahrer die Kurve jedoch sehr eng und berührte mit dem Heck das Rad des 37-Jährigen. Dieses verkeilte sich daraufhin mit dem Auto und schliff den Dortmunder ein kurzes Stück mit. Der Fahrer des Kastenwagens - offenbar ein älterer Mann mit weißen Haaren - hielt hingegen nicht an und fuhr weiter in Richtung der B1. Das Nummernschild hatte zudem eine Dortmunder Städtekennung.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen! Haben sie den Unfall beobachten können und/oder können Sie Hinweise zum flüchtigen Fahrer/Fahrzeug geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache in Asseln unter der Rufnummer 0231-132-3721.

