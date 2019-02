Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Vandalismus im Hotel

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Ein Hotel in der Straße "Am Schwimmbad" geriet in der Zeit zwischen Sonntag (17.02.) und Sonntag (24.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Unbekannten warfen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten auf diese Weise in das Gebäude. Anschließend beschädigten sie die Einrichtung und warfen diese teilweise in den Innenhof. Durch den Vandalismus wurde nach ersten Ermittlungen ein Schaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Die Polizei sucht nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 bei der Ermittlungsgruppe in Griesheim zu melden.

