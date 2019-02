Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth-Kröckelbach: Mit zwei Kameras und Geld aus Einfamilienhaus geflüchtet

Fürth (ots)

Zwei Kameras sowie Geld haben Einbrecher zwischen Freitagabend (22.2), 19 Uhr und Samstagmorgen (23.2), 9.20 Uhr, aus einem Haus "Am Kröckelbach" erbeutet. Für die Tat stiegen die Kriminellen durch ein aufgebrochenes Fenster ins Einfamilienhaus.

Wer am Abend oder in der Nacht Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim.

