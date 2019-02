Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: In der Wohnung randaliert/Polizei findet Drogen

Riedstadt-Goddelau (ots)

Weil ein 22 Jahre alter Mann am späten Samstagabend (23.02.) in der Wohnung randalierte, wurde die Polizei alarmiert.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen fanden die Beamten in einem Rucksack des Mannes über 50 Gramm Haschisch sowie in der Wohnung zudem zirka sechs Kilogramm Kupferdraht und stellten alles sicher. Der alkoholisierte 22-Jährige musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Die Ordnungshüter erstatteten Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und prüfen nun, ob das sichergestellte Kupfer einer Straftat zugeordnet werden kann.

