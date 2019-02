Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Diebe in Veranstaltungshalle

Stoffbeutel mit Wechselgeld gestohlen

Griesheim (ots)

Am Sonntagmorgen (24.2.) haben bislang noch unbekannte Langfinger eine mit rund 2080 Euro gefüllte Stofftasche aus dem Küchenbereich der "Wagenhalle" in der Wilhelm-Leuschner-Straße gestohlen. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr ließen die Täter die Tasche unerkannt mitgehen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls fanden in der Halle Vorbereitungen für eine Fastnachtsveranstaltung statt. In der Küche der öffentlichen Einrichtung war die Stofftasche kurzfristig deponiert worden.

Die Polizei in Griesheim ist mit dem Fall betraut und hat ein Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06155/83850 erbeten.

