POL-DA: Griesheim: Schmuck und Bargeld erbeutet

Zeugen nach Einbruch gesucht

Griesheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben am Samstag (23.2.) ein Einfamilienhaus im Friedhofsweg heimgesucht und Beute gemacht. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 20 Uhr gelangten die Täter auf noch nicht bekannte Weise in die Räume des Anwesens und begaben sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei fielen den Kriminellen Schmuck und Bargeld in noch nicht bezifferter Höhe in die Hände. Mit ihrem Diebesgut suchten sie im Anschluss unerkannt das Weite.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

