Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an sieben Wohnhäusern

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No)

Am Sonntag, 23.02.2020 wurde der Polizei angezeigt, dass ein Mehrfamilienhaus in der Stobenstraße in 31167 Bpckenem durch Farbe beschädigt wurde. Als die Beamten des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass derzeit unbekannte Täter sieben Häuser mit Sprühfarbe angesprüht hatten. Bei der Farbe handlet es sich um neon-orange Markierungsfarbe, wie sie auch vor Bauarbeiten im öffentlichen Raum eingesetzt wird. Durch die Polizei wurden insgesamt sieben Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Zeit von Samstag 23:45 Uhr bis Sonntag 09:00 Uhr Personen in der Stobenstraße beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 05063-9010 entgegen genommen.

