Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruch ohne Beute

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jb) Am Freitag, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20:30 Uhr, drangen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Str. ein, indem sie die Balkontür aufhebelten. Zwei Räume durchsuchten die Täter, ohne jedoch Beute zu machen. Der Mieter der Wohnung, der zu dieser Zeit in der Wohnung schlief, bemerkte den Einbruch nicht. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt, Tel.: 05066/9850

