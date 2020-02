Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim - Stadtgebiet (Freitag, 21.02., 17:40 bis Samstag, 22.02. 05:15 Uhr)

Hildesheim (ots)

Hildesheim (eis)

Diebstahl eines Tablets auf dem Fußweg

Freitag, 21.02., 17:40 Uhr, Roonstraße

Männlich maskierter Radfahrer hält auf dem Fußweg neben dem Geschwisterpaar (w., 8 und 7 J.), die gerade die Haustür des MFH aufschließen wollten, und fragte sie nach der Uhrzeit. Im selben Moment entreißt er überraschend der jüngeren Schwester widerstandslos das locker in der Hand gehaltene Tablet Samsung und flüchtet.

Sachbeschädigungen an geparkten Pkw

Freitag, 21.02., 18:00 Uhr bis Samstag, 22.02., 01:35 Uhr, Elzer Straße

Unbekannte Täter beschädigen die Außenspiegel von drei ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Einbruchdiebstahl in Bäckereifiliale - vierstellige Bargeldsumme entwendet

Freitag, 21.02., 19:00 Uhr bis Samstag, 22.02., 04:00 Uhr, Alte Heerstraße 34, Einum

Bislang unbekannte Täter gelangen mittels Aufhebeln der Tür im rückwärtigen Bereich in das Objekt. Das gesamte Objekt wird zielgerichtet nach Bargeld durchsucht. Es wird eine vierstellige Summe Bargeld entwendet. Es konnten Spuren gesichert werden. Bislang keinerlei Täterhinweise.

Raub vor Diskothek/Club

Samstag, 22.02., 03:38 Uhr, Osterstraße

Das Opfer (18 Jahre, Hildesheimer) und einer der Beschuldigten geraten in einem Club in der Osterstraße in Streit. Vor der Tür wird das Opfer nach dessen Angaben von beiden Beschuldigten (20 Jahre, Hildesheim und 28 Jahre, Bottrop) gemeinsam geschlagen und zu Boden gebracht. Am Boden liegend sollen beide mehrfach auf das Opfer eingetreten haben. Dabei entwenden sie die Geldbörse des Opfers. Die Beschuldigten können im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Raub am ZOB

Samstag, 22.02., 05:15 Uhr, ZOB Hildesheim

Ein bislang unbekannter männlicher Täter (dunkle Haare, dunkle Augen, rote Jogginghose), nähert sich dem Opfer (20 Jahre, Alfeld) und reißt ihm seine Goldkette vom Hals. Weitere sachdienliche Hinweise können durch die eingesetzten Beamten vor Ort nicht erlangt werden.

