Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau

Hildesheim (ots)

Gronau.(ver). Der Geschädigte parkte am 17.02.2020 gegen 15:00 Uhr seinen PKW Audi Q3 auf dem gemeinsamen Parkplatz der Bäckereifiliale Biel's Café und Drogeriemarkt Rossmann in der Ladestraße in Gronau. Zu diesem Zeitpunkt muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken gegen den geparkten PKW gefahren sein. Am Audi entstand im vorderen linken Fahrzeugbereich leichter Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Tel.Nr.: 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

