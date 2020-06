Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verstoß gegen Corona-Verordnung - Mehr als 40 Personen in Gaststätte festgestellt - Mehrere Personen stören Polizeieinsatz

Freiburg (ots)

Einen Polizeieinsatz behindert haben mehrere Personen am Mittwoch, 03.06.2020, in Freiburg. Der Polizei wurde gegen 2 Uhr eine Ruhestörung vor einer Kneipe in der Günterstalstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streife konnten circa 15-20 Personen festgestellt werden, die sich lautstark auf der Straße unterhielten. Die Personen wurden ermahnt und entfernten sich teilweise in Richtung Innenstadt sowie in die dortige Gaststätte.

In der Kneipe selbst konnten insgesamt 40 bis 50 Personen festgestellt werden. Die nach der Corona-Verordnung vorgeschriebenen Abstände wurden nicht eingehalten. Beim Erkennen der Polizei zogen wenige ihren Mundschutz auf, mehrere Personen verließen die Gaststätte. Die Personalien des Wirtes wurden aufgenommen, die restlichen Gäste wurden aufgefordert, die Gasstätte zu verlassen.

Während des Einsatzes störten zwei Personen die Maßnahmen der Polizei. Trotz mehrmaliger Aufforderung, Abstand zu wahren und eine Mund-Nase-Bedeckung aufzuziehen, gingen die zwei Personen immer wieder auf die Polizeikräfte zu. Daraufhin sollten die Personalien der zwei Personen aufgenommen werden, was diese jedoch trotz mehrmaliger Aufforderung verweigerten. Die zwei 21-jährigen Männer wurden daraufhin zur Identitätsfeststellung auf das Polizeirevier Freiburg Süd gebracht und anschließend wieder auf freien Fuß entlassen.

Vor Ort hatten sich zwischenzeitlich circa 50 Personen versammelt, die kurzfristig die Abfahrt der Streifen blockierten. Erst nach Eintreffen weiterer Streifen verließen die Störer die Straße. Beim Abrücken der Polizei wurde ein Streifenwagen von einem Balkon aus mit einer Glasflasche beworfen. Die Flasche verfehlte den Streifenwagen nur knapp. Die Personalien der Personen, die sich in der Wohnung aufhielten, wurden aufgenommen. Gegen sie wird nun ermittelt.

