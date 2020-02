Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Halen - Einbruch in Baufirma

Zwischen Montag, 03. Februar 2020, 17.45 Uhr und Dienstag, 04. Februar 2020, 06.30 Uhr kam es in der Baumwegstraße zu einem Einbruch in eine Baufirma. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Firmengrundstück und brachen eine Zugangstür auf. Aus dem Inneren entwendeten sie diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Peheim - Einbruch in Rohbau

Zwischen Montag, 03. Februar 2020, 12.00 Zhr und Dienstag, 04. Februar 2020, 12.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Rohbau eines Wohnhauses in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Ein bislang unbekannter Täter brach in das bereits geschlossene Gebäude ein und entwendete diverse Baumaterialien und Geräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Essen (Oldbg.) - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 5. Februar 2020, wurde um 02.01 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.) auf der Löninger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Fußgängerin

Am Dienstag, 04. Februar 2020, kam es um 09.00 Uhr in der Burgstraße im Bereich eines Hotels zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Verursacherin wartete vor einem dortigen Poller mit ihrem Fahrzeug, der ab 09.00 Uhr herunterfährt und die Fahrbahn freigibt. Zu dieser Zeit querte eine 18-jährige Fußgängerin aus Löningen den Bereich. Als der Poller herunterfuhr, fuhr die unbekannte Pkw-Fahrerin an und erfasste die Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß fiel die 18-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Die unbekannte Pkw-Fahrerin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Fahrerin wird als etwa 30 Jahre alt mit dunklen Haaren beschrieben. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen VW Passat älteren Baujahres handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. Februar 2020, kam es um 12.20 Uhr in der Huntestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher geriet von der Fahrbahn ab und beschädigte in eine bepflanzte Grundstücksumrandung. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

