Löningen- Diebstahl von Dekoartikel

Zwischen dem 01. Februar 2020, 15.00 Uhr, und dem 02. Februar 2020, 15.00 Uhr, kam es in der Straße Farwicker Straße zu einem Diebstahl eines Dekoartikels. Bisher unbekannte Täter entwendeten eine Dekoente aus Granit, welche im Bereich eines Hauseinganges abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Löningen- Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Versicherungsschutz erloschen

Am Mittwoch, den 04. Februar 2020, gegen 04.17 Uhr, befuhr ein 29jähriger aus Werlte mit einem PKW die Böener Straße, obwohl dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war der Versicherungsschutz für den PKW erloschen. Dem 29jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Molbergen/ Dwergte- Sachbeschädigung

Zwischen dem 01. Februar 2020, 20.00 Uhr, und dem 02. Februar 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Augustendorfer Weg in Dwergte zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter fuhren mit einem PKW auf einem Acker und zerstörten dabei die bereits eingesäte Frucht (Roggen). Der betroffene Acker befindet sich linksseitig in Fahrtrichtung Augustendorf nach einem Waldstück. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 4475-1565) entgegen.

