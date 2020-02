Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Pedelc

Am Samstag, 01. Februar 2020, wurde zwischen 16.45 und 17.55 Uhr ein Pedelec am Kirchplatz gestohlen. Das braun-weiße Damenrad der Marke Kalkhoff war verschlossen im Bereich der Kirche abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Backshop

Zwischen Sonntag, 02. Februar 2020, 17.30 Uhr und Montag, 03. Februar 2020, 04.20 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in einen Backshop an der Großen Straße ein. Er durchsuchte das Innere nach Wertgegenständen und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Lohne - Brand eines Pkw

Am Dienstag, 4. Februar 2020, geriet gegen 01.58 Uhr ein BMW 1er aus bislang unbekannter Ursache in der Habelschwerdter Straße in Brand. Die Feuerwehr Lohne rückte mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus und löschte das Fahrzeug. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand am Wagen Totalschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Brockdorf - Brand von Sperrmüll

Am Dienstag, 4. Februar 2020, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Sperrmüll in der Straße Klünpott in Brand. Die Feuerwehr Brockdorf rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Die Ermittlungen dauern an.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 31. Januar 2020, 18.00 Uhr und Montag, 03. Februar 2020, kam es im Bereich des Zitadellenparks zu Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter beschnierten Stahlfiguren, Hinweisschilder und das Mauerwerk einer dortigen Brücke. Der Sachschaden wird auf 1300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit teils schwer verletzten Personen

Am Dienstag, 4. Februar 2020, kam es um 01.58 Uhr auf der Straße Campemoor zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden geriet aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er und ein 41-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ein 37-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Die drei Personen wurden durch Rettungskräfte versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Vechta - Diebstahl eines Rollators

Von Sonntag, 02. Februar 2020, 16.00 Uhr bis Montag, 03. Februar 2020, 15.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Marktstraße, in den Hauseingangsflur eines Mehrparteienhauses. Hier entwendeten sie den dort abgestellten Rollator einer 80-jährigen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 169 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

