Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit teils schwer verletzten Personen

Am Sonntag, 02. Februar 2020, kam es um 20.50 Uhr auf dem Hinnenkamp zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme geriet aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit dem Fahrzeug eines 73-jährigen Mannes aus Bramsche zusammen, der zwei Mitfahrerinnen im Alter von 92 und 44 Jahren, ebenfalls aus Bramsche, beförderte. Durch den Zusammenprall werden alle Beteiligten mindestens leicht, teilweise schwer verletzt. Da eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde, rückte die Feuerwehr Vörden mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Außerdem waren am Unfallort mehrere Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge erlitten Totalschäden in Höhe von 27000 Euro.

Vechta - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Zwischen Freitag, 31. Januar 2020, 18.00 Uhr und Montag, 03. Februar 2020, 06.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen eines VW Crafter, der in der Meinard-Fortmann-Straße stand. Die Kennzeichen lauten VEC-AM 570. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lutten - Wohnungseinbruch

Zwischen Samstag, 01. Februar 2020, 05.30 Uhr und Montag, 03. Februar 2020, 09.00 Uhr kam es im Mittelweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter begab sich über den rückwärtigen Bereich an das Wohnhaus und brach dort ein. Aus dem inneren entwendete er Unterhaltungselektronik. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

