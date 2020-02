Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, den 01.Februar 2020, gegen 10.00 Uhr und Sonntag, den 02.Februar 2020, um 10.00 Uhr kam es in der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Außenspiegel eines geparkten Ford, Transit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

Am Sonntag, den 02. Februar 2020, zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr kam es in der Mühlenstraße, an einem dortigen Lokal zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter warfen ein zuvor ausgehängtes Metalltor und eine Mülltonne in die Soeste. Zudem entfernten sie die Betätigungsplatten der Toilettenspülkästen und die Schieber aus den Unterputzspülkästen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Bösel - Diebstahl eines Pkw-Kennzeichen

Zwischen Freitag, 31. Januar 2020, 17.00 Uhr und Samstag, 01. Februar 2020, 09.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das vordere Kennzeichen CLP-SB 289 eines Skoda Superb, der in der Dr.-von-Apke-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 02. Februar 2020, 22.00 Uhr und Montag, 3. Februar 2020, 09.00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Begrenzungspfosten und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

