Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Elisabethfehn- Diebstahl einer Kehrmaschine

Wie der Polizei gestern bekannt wurde, kam es zwischen dem 31. Januar, 13.30 Uhr, und dem 03. Februar 2020, 09:30 Uhr, in der Karl-Zessin-Straße zu einem Diebstahl einer Kehrmaschine. Die Kehrmaschine war mit anderen Baumaschinen über das Wochenende auf einer Weide an der Karl-Zessin-Straße abgestellt. In der Karl-Zessin-Straße wurden Erdarbeiten verrichtet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Sedelsberg- Einbruch in Schuhgeschäft

Zwischen dem 01. Februar 2020, 16.00 Uhr, und dem 03. Februar 2020, 08.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem Schuhgeschäft in der Carl-Benz-Straße. Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen über eine rückwärtige Tür in das Schuhgeschäft ein und entwendeten diverse Schuhe und Handtaschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell