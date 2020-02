Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brennender Sack mit Altkleidern vor Kirche

Mönchengladbach (ots)

Ein brennender Müllsack, gefüllt mit Altkleidern, hat in der Nacht zum Sonntag zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz vor einer Kirche in Dahl an der Richard-Wagner-Straße geführt.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich am Samstag, 1. Februar, gegen 23.15 Uhr drei Personen an einem Seiteneingang der Kirche aufgehalten. Wenig später wurde von einer Zeugin der brennende Sack entdeckt. Polizeibeamte konnten den Sack aus der unmittelbaren Nähe zum Kircheneingang wegschieben. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand kein Sachschaden.

Alle drei Personen konnten ermittelt werden. Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass mit einer Brandstiftung bewusst der Kirche Schaden zugeführt werden sollte. Die Ermittlungen der Polizei wegen vorsätzlichen oder fahrlässigen Hantierens mit Feuer dauern an. (ds)

