Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizisten erbeuten große Summe Bargeld

Braunschweig (ots)

Am Freitag, dem 24.01.2020, kam es in Braunschweig erneut zu Anrufen von falschen Polizeibeamten bei überwiegend älteren Bürgerinnen und Bürgern. Während erfreulicherweise nahezu alle Angerufenen die betrügerische Masche durchschauten, gelang es den Tätern leider doch in einem Fall erfolgreich zu sein. Die falschen Polizisten konnten eine Frau davon überzeugen, dass sie eine sehr große Menge Bargeld aus ihrem Wertgelass entnahm und in einem bunten Stoffbeutel vor ihre Haustür stellte. Das Geld wurde im Anschluss von einem Mann abgeholt, der eine Jacke mit der Aufschrift Polizei trug. An dieser Stelle wird noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals zu Ihnen Kontakt aufnehmen wird, um sich Bargeld oder Schmuck aushändigen zu lassen. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte immer den polizeilichen Notruf.

