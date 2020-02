POL-MG: Mit gestohlenem PKW Verkehrsunfall verursacht

Polizei Mönchengladbach

Wir berichteten am Sonntag Nachmittag über einen PKW Diebstahl nach möglicher Verabreichung von KO-Tropfen. Gegen 17.45 h wurde ein Verkehrsunfall auf der Peter-Krall-Straße im Volksgarten bekannt. Hier war ein PKW vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Hauswand geprallt, wobei erheblicher Schaden entstand. Die drei Insassen des PKW flüchteten in den Volksgarten, eine 17-jährige konnte von einem aufmerksamen Zeugen im Laufschritt nach kurzer Verfolgung festgehalten werden. Schnell stand fest, dass es sich bei dem beteiligten PKW um den zuvor gestohlenen Opel (in der ersten Pressemeldung ist irrtümlich von einem VW die Rede) handelt. Die beiden noch auf der Flucht befindlichen jungen Männer (19 und 16 Jahre) wurden mit Hilfe eines Polizeihubschraubers im Volksgarten entdeckt und in Gewahrsam genommen. Alle drei waren alkoholisiert, ihnen wurden Blutproben entnommen. Derzeit ist davon auszugehen, dass der 19-jährige das Fahrzeug geführt hat. Die Ermittlungen, auch zu dem Diebstahl des PKW, dauern weiter an.

