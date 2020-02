Polizei Mönchengladbach

POL-MG: PKW - Diebstahl nach möglicher Verabreichung von Ko-Tropfen

Mönchengladbach (ots)

Eine 20jährige Geschädigte stellte am Sonntagvormittag fest, dass ihr auf der Weichselstraße abgestellte PKW VW Golf mit MG - Kennzeichen entwendet wurde. Ursächlich dafür könnte ein Vorfall sein, der sich in der Nacht zum Sonntag gegen 02:00 Uhr vor ihrer Wohnanschrift zutrug. Drei unbekannte männliche Personen halfen der Geschädigten bei der Suche nach ihrem Haus- und Wohnungsschlüssel und man betrat gemeinsam nach Auffinden der Schlüssel die Wohnung. Dort wurde es der Geschädigten schwindelig, nachdem sie aus einem zwischenzeitlich unbeaufsichtigtem Wasserglas getrunken hatte. Anschließend fehlten ihr sämtliche Erinnerungen und am Morgen stellt sie den Diebstahl des PKW fest. Die Geschädigte vermutet, dass ihr eventuell Ko - Tropfen verabreicht wurden. Beschreibung der Personen:

- alle ca. 25 Jahre alt - südländisches Aussehen - dunkle Haare - einer trug einen Vollbart; die beiden anderen Drei-Tage-Bärte - alle sprachen hochdeutsch ohne Akzent

Die Fahndung nach dem PKW verlief bis jetzt ergebnislos. Weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei.

