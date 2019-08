Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind verdächtig angesprochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagvormittag (04.08.2019) in der Abelsbergstraße ein achtjähriges Mädchen angesprochen und es aufgefordert, in sein Auto einzusteigen. Das Mädchen war zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr in der Abelsbergstraße unterwegs, als der Unbekannte es aus dem Auto heraus ansprach. Er forderte es mehrmals auf, einzusteigen, da er es nach Hause bringen wollte. Der Täter beendete seine Versuche erst als sich ein bislang unbekannter Passant einmischte. Das Mädchen offenbarte sich zuhause der Mutter, die Anzeige erstattete. Bei dem Autofahrer soll es sich um einen jüngeren Mann mit dunklerem Teint und kurzen braunen Haaren gehandelt haben, der ein einfarbiges T-Shirt trug. Er soll mit einem schwarzen Kombi mit Stuttgarter Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

