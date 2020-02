Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Scharrel - Gefährliche Körperverletzung

Am Dienstag, 28. Januar 2020, kam es gegen 05.20 Uhr in Scharrel in einem Wohnhaus zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen fügte eine 37-Jährige Frau ihrem 39-jähren Lebensabschnittspartner nach vorangegangenen Streitigkeiten Stichverletzungen im Bauchbereich zu. Durch einen weiteren Familienangehörigen wurden die Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht und versorgt, sodass aktuell keine akute Lebensgefahr mehr besteht. Der Sachverhalt wurde der Staatsanwaltschaft Oldenburg geschildert, die eine rechtliche Einschätzung vornahm. Sie kam zu dem Ergebnis, dass kein versuchtes Tötungsdelikt vorlag und beantragte daher keinen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht. Die Tatverdächtige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Friesoythe- Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 04. Februar 2020, gegen 11:18 Uhr, befuhr ein 18jähriger aus Friesoythe die Straße Niedersachsenring, obwohl dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin bestand der Verdacht, dass der 18jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem 18jährigen untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell