Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Schönau: Vorfahrt missachtet - 6000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Dienstag, gegen 11.00 Uhr, kam es auf der Memeler Straße / Ecke Königsberger Allee zu einer Kollision zweier Pkw. Hier befuhr ein 18jähriger Fiat Fahrer die Memeler Straße in Richtung Sonderburger Straße. An der Kreuzung zur Königsberger Alle missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 86jährigen BMW Fahrer, der die Königsberger Allee in Richtung Lilienthalstraße befuhr. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuglenker blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von je ca. 3000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell