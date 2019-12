Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen/Rhein Neckar-Kreis: Einbruch in der Heddesheimer Straße Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Hirschberg (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Heddesheimer Straße, im Ortsteil Leutershausen, war am Heiligabend das Ziel bislang unbekannter Einbrecher. Die Täter schlugen zunächst ein seitlich zum Hof befindliches Fenster der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung ein. Im Innern durchsuchten die Täter sämtliche Räume wie auch Behältnisse, entwendeten eine Sporttasche, sowie 1123,- Euro Bargeld und suchten danach "das Weite". Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Der Geschädigte befand sich in der Zeit zwischen 13.30 und 20.15 Uhr außer Haus. Zeugen und/oder Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

