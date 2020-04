Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - dreister Diebstahl

unbekannte flüchten in blauem Coupé

Kleve (ots)

Am Mittwoch (08.04.2020) kam es gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Klever Ring zu einem dreisten Diebstahl. Ein 74-Jähriger Klever hatte seinen VW auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als er von seinem Einkauf zurückkehrte legte der Klever seine Geldbörse und sein Mobiltelefon auf den Beifahrersitz seines Fahrzeuges schloss die Fahrzeugtür und begab sich dann an die Heckklappe seines VWs, um die Einkäufe im Kofferraum zu verstauen. Als der 74-Jährige am Heck seines Fahrzeuges stand öffnete eine männliche Person die Fahrertür des Fahrzeuges und nahm die Geldbörse und das Mobiltelefon an sich. Ein Zeuge, der dies beobachtete machte den Fahrer lautstark auf den Dieb aufmerksam und begab sich sofort zu dem 74-Jährigen. Der Dieb rannte weg und stieg in ein blaues Coupé mit französischem Kennzeichen, in dem sich noch eine weitere Person befand. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den flüchtigen Personen oder dem Fahrzeug nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

