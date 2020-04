Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Rindern - Brandstiftung

unbekannte Täter legen 5 Brände

Kleve-Rindern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (09.04.2020) legten unbekannte Täter zwischen 00:00 Uhr und 01:15 Uhr insgesamt 5 Brände im Bereich Rindern und Kleve. Zunächst setzten der oder die Täter eine städtische Mülltonne an der Wasserburgallee in Brand. Auf der Hohe(n) Straße wurde ein Fahrradschuppen in Brand gesetzt, durch den Brand wurden die dort abgestellten Fahrräder, sowie drei Fenster beschädigt. Im weiteren Verlauf der Straße legten die Täter ein Feuer in einem Carport. Der Besitzer des dort geparkten Fahrzeuges schaffte es glücklicherweise noch sein Auto aus dem Carport zu fahren, bevor das Feuer schließlich auf die dort gelagerten Gartenmöbel und -Geräte übergriff. Unweit von diesem Brandort wurde wiederum eine städtische Mülltonne ebenfalls auf der Hohen Straße angezündet. Eine weitere brennende Mülltonne wurde danach auf der Tichelstraße gemeldet. Alle Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

