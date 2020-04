Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - geparkter PKW beschädigt

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am Dienstag (07.04.2020) wurde auf der Hartogstraße der auf dem Parkplatz des dortigen Discounters geparkte Volvo eines 53-jährigen Gochers bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Gocher hatte sein Fahrzeug gegen 14:50 Uhr an der Örtlichkeit abgestellt und entdeckte einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug als er gegen 15:15 Uhr wieder zu seinem Volvo zurückkehrte. Der Unfallverursacher hatte offensichtlich beim Rangieren den Kotflügel des Volvos gestreift und sich dann entfernt ohne seine Beteiligung am Unfall kenntlich zu machen.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell