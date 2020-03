Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 28.03.2020, um 12:05 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger aus Coesfeld die Bahnhofstraße in 49681 Garrel, obwohl er nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde seitens der Polizei Cloppenburg eingeleitet.

Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Ein 22-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW die Ladestraße in 49661 Cloppenburg aus Richtung Bahnhof kommend. An der Kreuzung kam er aufgrund seiner Alkoholisierung und der nicht angepassten Geschwindigkeit beim Linksabbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Grundstück überfuhr er einen Gartenzaun und kam danach im Garten zum Stehen. Bei dem 22-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei Cloppenburg leitete infolgedessen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ein. Zudem wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 28.03.2020, in der Zeit von 11:10 Uhr bis 11:45 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen anderen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz von "Kaufland" in 49661 Cloppenburg abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 28.03.2020, um 15:15 Uhr, befuhr eine 86-jährige Fahrradfahrerin die Malvenstraße in 49661 Cloppenburg in Richtung Kessener Weg und überquerte diesen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten 38-Jährigen, der mit seinem PKW den Kessener Weg stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem leichter Sachschaden am PKW und Fahrrad entstand. Zudem verletzte sich die 86-Jährige schwer und wurde vom Rettungsdienst zwecks weiterer ärztlicher Behandlung dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt.

