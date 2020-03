Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - Sachbeschädigung an KFZ

Ein unbekannter Täter zerkratzte am 27.03.2020, in der Zeit von 09:10 Uhr bis 09:40 Uhr einen PKW/Audi Q5 in der Halener Straße in 49685 Emstek mit einem unbekannten Gegenstand. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473-2306 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 27.03.2020, um 10:48 Uhr, missachtete ein 42-jähriger LKW-Fahrer aus Zeven die Vorfahrt einer 80-Jährigen aus Cloppenburg mit ihrem PKW am Garreler Weg in 49661 Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurde die 80-Jährige leicht verletzt ins örtliche Krankenhaus verbracht. Gegen den LKW-Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

