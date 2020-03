Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemittelung des Polizeikommissariat Vechta: Brand von zwei Doppelhäusern in Dinklage

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Fr. d. 27.03.2020; 22:40 Uhr, kommt es in 49413 Dinklage, Im Großen Zuschlag, zu einem Brand von zwei nebeneinander liegenden Doppelhäusern. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befinden sich die dort gemeldeten 10 Bewohner ausserhalb der Häuser und sind unverletzt. Durch die eingesetzten Feuerwehren (75 Feuerwehrkameraden) kann ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnhäuser verhindert werden. Die Brandbekämpfung endet gg. 02:30 Uhr. Beide Doppelhäuser sind nicht mehr bewohnbar, so dass die Bewohner bei Verwandten und Nachbarn eine neue Bleibe finden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 450000 Euro geschätzt. Die Ermittlung der Brandursache dauert an.

