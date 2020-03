Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, 27. März 2020, zwischen 09.10 Uhr und 09.40 Uhr, kam es in Emstek zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem unbekannten Gegenstand die linke Fahrzeugseite eines braunen Audi Q5. Als mögliche Tatorte kommen die Parkplätze zweier Verbrauchermärkte in der Halener Straße und in der Lange Straße in Betracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

