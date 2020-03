Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta - Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügungen vom 26. März 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die landkreisweiten Kontrollen der Allgemeinverfügungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führten auch am Donnerstag, 26. März 2020 wieder zur Feststellung einzelner Verstöße. In Cloppenburg wurde eine Familie, die mit ihren Kindern auf einem Spielplatz am Trim Dich Pfad an der Friesoyther Straße spielte, auf das Betretungsverbot hingewiesen. In Molbergen mussten zwei Personenansammlungen aufgelöst werden. Zunächst wurde um 15:30 Uhr eine vierköpfige Gruppe von Jugendlichen/Heranwachsenden im Bürgerpark der Örtlichkeit verwiesen werden. Eine weitere Gruppe von vier weiblichen Jugendlichen versammelte sich um 17:45 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle. Auch diese erhielten einen Platzverweis. In Essen/Oldbg. stellten die Polizeibeamten fest, dass ein Sonderpostenmarkt Waren verkaufte, die nicht zum genehmigten Sortiment gehörten. Die Anweisungen wurden direkt vor Ort umgesetzt. In Friesoythe wurden um 17.45 Uhr vier männliche Personen im Alter von 17 bis 25 Jahren auf einem Parkplatz Am Alten Hafen kontrolliert und der Örtlichkeit verwiesen. In Lohne wurde der Polizei um 15.30 Uhr einen fünfköpfige Personengruppe im Stadtpark gemeldet. Die Polizeibeamten trafen zwei Jugendliche an, denen die Rechtslege erläutert wurde. Zwei Feststellungen gab es in Damme. Um 18.50 Uhr gab es Platzverweise für vier Männer im Alter von 38-54 Jahren, die in einer Bar in der Münsterstraße zusammen Alkohol tranken. Außerdem wurden um 20.30 Uhr vier Personen im Alter von 27 bis 33 Jahren in einer Wohnung angetroffen. Die Besucher wurden ebenfalls der Örtlichkeit verwiesen.

