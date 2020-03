Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Wohnungseinbruch

Am Donnerstag, 26. März 2020, kam es zwischen 05.30 und 15.00 Uhr im Blumenweg zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Wohnhaus. Im Inneren brach er eine Zimmertür auf und entwendete einen Laptop. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Brand einer Spülmaschine

Am Donnerstag, 26. März 2020, kam es gegen 20.24 Uhr in einer Wohnung im Steinkamp zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Spülmaschine vermutlich auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Die Bewohner der Wohnung, eine 61-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann, konnten sich nach Feststellung der Rauchentwicklung unverletzt ins Freue begeben. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstanden. Wegen der Rauchbelastung ist die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten bei Bekannten unterkommen.

Essen/Oldbg. - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 26. März 2020, wurde um 16.10 Uhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen/Oldbg. auf der Asternstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich bei der Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

