Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Getränkemarkt eingebrochen

Gangelt (ots)

Ein Getränkemarkt an der Heinrich-Josef-Otten-Straße war am 3. Mai (Freitag), gegen 1.30 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese schlugen die Eingangstür mit einem Stein ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Im Kassenraum sowie in einem Pausenraum suchten sie offenbar nach Diebesgut. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

