Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegen Baum geprallt

Gangelt-Birgden (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Gangelt fuhr, in Begleitung eines 19-jährigen Beifahrers, mit seinem Pkw Daimler Benz, auf der Gaterstraße in Richtung Birgden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, bevor er gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

