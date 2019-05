Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldwechseltrick

Heinsberg (ots)

Eine 69-jährige Frau aus Geilenkirchen wurde am Donnerstag (2. Mai), gegen 11 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls. Sie wurde auf einem Parkplatz an der Humboldtstraße von einer unbekannten Frau angesprochen, die sie bat, ihr Geld zum Telefonieren zu wechseln. Als die Geilenkirchenerin der Aufforderung nachkommen wollte und ihre Geldbörse öffnete, griff die Unbekannte hinein um sich die Geldmünzen selbst zu nehmen. Anschließend bedankte sie sich und ging in Richtung eines Geschäftes davon. Die 69-Jährige musste dann feststellen, dass die Frau mehrere Geldscheine aus ihrem Portemonnaie entwendet hatte. Die Täterin war etwa 30 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte lange, zum Zopf gebundene Haare. Sie wirkte osteuropäisch und war mit blauer Jeans sowie einem weißen Pullover bekleidet. Wer hat die Frau gesehen oder wurde ebenfalls von ihr angesprochen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

