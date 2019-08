Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1107) Zwei Pkw-Diebstähle scheinen geklärt - Zwei Tatverdächtige in Haft

Nürnberg (ots)

Im Frühjahr 2019 stahlen unbekannte Diebe in einer Nacht zwei neuwertige Pkw im Stadtteil Langwasser. Nun konnte die Nürnberger Kriminalpolizei zwei Tatverdächtige ermitteln.

In der Nacht von 31.03.2019 zum 01.04.2019 entwendeten die Täter einen Mazda CX 5, der am Dr.-Linnert-Ring geparkt war. In der gleichen Nacht wurde unweit davon ein weiterer Mazda CX-3 gestohlen, der in der Feulnerstraße geparkt war. Beide Fahrzeuge hatten insgesamt einen Wert von ca. 60.000 Euro.

In beiden Fällen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die aufwendigen Ermittlungen. Diese führten nun zu zwei Männern aus Osteuropa. Die beiden Tatverdächtigen (43, 46) wurden zwischenzeitlich in Österreich nach einem weiteren versuchten Pkw-Diebstahl festgenommen und befinden sich dort in Haft.

Derzeit wird geprüft, ob die beiden Festgenommenen noch für weitere ähnliche gelagerte Pkw-Diebstähle als Täter in Frage kommen.

