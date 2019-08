Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1104) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Feucht (ots)

Am Freitagnachmittag (09.08.2019) ereignete sich auf der BAB 9 nahe Greding (Lkrs. Roth) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 13:30 Uhr fuhr der Motorradfahrer mit seinem Krad auf der BAB 9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in Fahrtrichtung München. Aus bislang unbekannter Ursache prallte er mit dem Motorrad in die Schutzplanke und stürzte in der Folge.

Durch den Sturz erlitt der Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Behandlung vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht ist derzeit (Stand 16:00 Uhr) mit der Unfallaufnahme betraut. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Die BAB 9 musste während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung München teilweise komplett gesperrt werden. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell