POL-ROW: ++ Zwei Kindern im Fußraum eines Transporters ++ Zwei Einbrüche im Königsberger Ring ++ Vier Fritzboxen aus Fahrzeug gestohlen ++ Unfallflucht nach Spiegelklatscher - Polizei sucht Zeugen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Zwei Kindern im Fußraum eines Transporters

Sittensen. Mit zwei ungesicherten Kindern im Fußraum seines Transporters ist ein 58-jähriger Mann am Samstagabend durch Sittensen gefahren. Er war gegen 20.30 Uhr auf dem Weg nach Hamburg und wurde in der Scheeßeler Straße von der Polizei gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass auch die Ladung in dem Mercedes-Transporter ungenügend gesichert war. Erst als der 58-Jährige dafür gesorgt hatte, dass die Kinder ordnungsgemäß angegurtet und auch die Ladung vernünftig gesichert war, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Bußgeldverfahren ein.

Zwei Einbrüche im Königsberger Ring

Bremervörde. Am vergangenen Wochenende ist es im Königsberger Ring zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Vermutlich am späten Samstagabend brachen sie in einem Fall das Küchenfenster auf der Seite eines Wohnhauses auf und drangen auf diesem Weg in die Wohnung ein. Die Täter suchten in allen Räumen nach Beute und fanden Schmuck. Beim Haus schräg gegenüber brachen sie auf der Rückseite die Terrassentür auf. Auch hier durchstöberten sie die Wohnung. Was sie dort gefunden haben, steht noch nicht fest.

Junger Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bevern. Unter dem Einfluss eines Mix aus Alkohol und Drogen ist ein 20-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen VW Passat gegen 8.20 Uhr in der Bremervörder Straße. Im Gespräch mit dem jungen Mann, nahmen die Beamten zunächst Alkoholgeruch war. Dann stellte sich heraus, dass der 20-Jährige auch unter dem Einfluss vor Kokain und Amphetaminen gestanden haben dürfte. Der junge Fahrer musste eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Sperrmüllcontainer brennt

Bremervörde. Am späten Sonntagabend ist in der Neuen Straße ein Sperrmüllcontainer neben einem Geschäftshaus in Brand geraten. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Vier Fritzboxen aus Fahrzeug gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße in ein Firmenfahrzeug eingedrungen. Sie schlugen ein Loch in die Scheibe der rechten Schiebetür eines VW Caddy und nahmen vier Fritzboxen 7590 im Originalkarton und einen Multi-Service Business-Router, ebenfalls im Karton, heraus. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 1.600 Euro.

Einbruch in Baubude

Bothel. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag im Neubaugebiet an der Straße Zur Hasenheide in die Baubude eines Neubaus eingedrungen. Darin fanden sie vor allem Bauwerkzeuge und nahmen sie mit. Die Polizei geht von einem Sachschaden von über eintausend Euro aus.

Unfallflucht nach Spiegelklatscher - Polizei sucht Zeugen

Offensen. Nach einem Spiegelklatscher, der sich bereits am Montag vergangener Woche auf der Kreisstraße 130 (Düngelstraße) zwischen Heeslingen und Offensen ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Zevener Polizei nach einem noch unbekannten Unfallbeteiligten oder Zeugen des Vorfalls. Demnach sei ein heller VW Golf gegen 12.30 Uhr in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und einem BMW zu nah gekommen. Die linken Außenspiegel der Fahrzeuge schlugen gegeneinander und wurden beschädigt. Der Fahrer des VW Golf hielt nicht an und fuhr weiter. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

