Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 11-jähriger Ausreißer zum wiederholten Mal durch Bundespolizei aufgegriffen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Montagabend (07.10.2019) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Jungen aufgrund seines kindlichen Aussehens. Es stellte sich heraus, dass er als vermisst galt. Die Polizisten nahmen den 11-Jährigen in Gewahrsam.

Gegen 19:45 Uhr beobachteten die Beamten den Jungen in der A-Passage des Kölner Hauptbahnhofes. Da er noch sehr kindlich aussah, entschieden sich die Polizisten, ihn genauer zu kontrollieren. Bei der polizeilichen Überprüfung kam eine Vermisstenfahndung zum Vorschein. Der Junge war aus einer Jugendeinrichtung in der Nähe von Düren weggelaufen und zum Kölner Hauptbahnhof gefahren. Es stellte sich heraus, dass der 11-Jährige bereits vier Mal durch die Kölner Bundespolizei aufgegriffen wurde. Die Bundespolizisten überstellten den Jungen an eine Jugendschutzeinrichtung der Stadt Köln.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Martina Dressler



Telefon: 0221/16093-103

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell