Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Glasscheibe im Abteil zerstört - Bahnmitarbeiter beobachten Sachbeschädigung in S-Bahn - Bundespolizei ermittelt gegen 24-jährigen Tatverdächtigen

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Alkohol gepaart mit Zerstörungswut könnte das Motiv einer Sachbeschädigung in einer S-Bahn sein, die sich am frühen Sonntagmorgen (6. Oktober) in einer S-Bahn ereignete.

Ein Bahnmitarbeiter hatte die Bundespolizei über die Sachbeschädigung informiert. Nach Angaben des 56-jährigen Zeugen hatte dieser beobachtet, wie der 24-jährige Dortmunder die Scheibe in einem Waggon zerstörte, als die S-Bahn auf dem Weg von Dorstfeld zum Hauptbahnhof war.

Nach Ankunft der S-Bahn nahmen Bundespolizisten den Tatverdächtigen in "Empfang" und brachten ihn zur Wache. Dort gab der Dortmunder, mit dem Sachverhalt konfrontiert, die Tat zu.

Gegen den mit 1,7 Promille alkoholisierten 24-Jährigen leitete die Bundespolizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung ein.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



Volker Stall



Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell