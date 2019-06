POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 08.06.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Verden: Rind beeinträchtigt Bahnverkehr; Am Samstag, dem 07.06.2019, löste ein im Bereich Dauelsen freilaufendes junges Rind einen Polizeieinsatz aus, nachdem dieses sich gefährlich nah den Gleisen der Bahnlinien Verden - Rotenburg und Soltau - Langwedel genähert hatte. Zunächst war versucht worden, den verantwortlichen Tierhalter zu ermitteln, um das Rind wieder seiner Herde zuführen zu können. Nachdem das zunächst ruhige Tier durch ein herannahendes landwirtschaftliches Fahrzeug aufgeschreckt worden war, flüchtete es in Richtung der Bahngleise, so dass es durch die eingesetzten Beamten erlegt werden musste, um eine Gefahr für den Zugverkehr zu vermeiden.

Bereich Osterholz

Grasberg: Oldtimer-Traktor setzt Böschung in Brand; Am Freitag, dem 07.06.2019, befuhr ein 68-Jähriger aus Geestland mit seinem Oldtimer-Traktor "Lanz" die Huxfelder Straße in Grasberg. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes schlugen Funken aus dem Auspuff, durch die die Straßenböschung in einer Länge von ca. 2 Kilometern in Brand gesetzt wurde. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Grasberg und Fischerhude schnell gelöscht. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Ritterhude: Falsche Polizeibeamte rufen Bürger aus Ritterhude an; Am Freitag, dem 07.06.2019, meldeten sich im Laufe des Vormittages bei diversen Anwohnern in der Gemeinde Ritterhude angebliche Polizeibeamte und versuchten, durch geschickte Fragenstellung die Vermögensverhältnisse der Gesprächspartner zu ermitteln. Bis zum Mittag gingen bei den Polizeidienststellen in Ritterhude und Osterholz mehr als 20 Meldungen von besorgten Bürgern ein, die den zuvor erhaltenen Anruf der vermeintlichen Polizeibeamten hinterfragten. Vermutlich durch die häufigen Berichterstattungen sensibilisiert, wussten die meisten Angerufenen richtig zu reagieren und beendeten die Gespräche zeitnah. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lilienthal: Verkehrsunfall; Am Freitag, dem 07.06.2019, befuhr gegen 07:40 Uhr ein 52-jähiger Lilienthaler mit seinem Pkw VW Golf in der Gemarkung Wührden die Kreisstraße 8 in Richtung Ritterhude. Als eine vor ihm fahrende 54-jährige Lilienthalerin mit ihrem Pkw Mercedes verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte er dieses zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw Golf so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Lilienthal: Verkehrsunfall; Am Freitag, dem 07.06.2019, bog gegen 08:00 Uhr ein 38-jähriger Lilienthaler mit seinem Pkw Opel Astra von der Falkenberger Landstraße nach links in die Straße Am Schoofmoor ab. Dabei übersah er den Pkw BMW einer entgegenkommende 40-Jährigen aus Lilienthal, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Lilienthal: Verkehrsunfall; Am Freitag, dem 07.06.2019, bog ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Worpswede gegen 14:00 Uhr mit seinem Pkw Opel Zafira von der Edisonstraße in die Moorhauser Landstraße ein. Dabei übersah er dem Anschein nach den von links kommenden, bevorrechtigten Pkw eines 48-jährigen Bremers, so dass dieser mit seinem Fahrzeug seitlich in den Opel prallte. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Schwanewede: Verkehrsunfall auf Harriersand mit zwei schwerverletzten Personen; Am Freitag, dem 07.06.2019, befuhr gegen 18:30 Uhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Bremen mit einem Lkw mit Anhänger die schmale und kurvenreiche Inselstraße auf Harriersand. In einer unübersichtlichen Kurve bremste er nach Angaben von Zeugen seinen Lkw bis zum Stillstand ab. Zeitgleich kam ein 17-jähiger Schwaneweder mit seinem Leichtkraftrad mit nicht angepasster Geschwindigkeit aus der Gegenrichtung und schnitt dabei die Kurve, so dass er seitlich mit dem Lkw kollidierte. Sowohl der Kradfahrer als auch seine 15-jährige Mitfahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mussten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Ritterhude: Verkehrsunfall in Ritterhude; Am Freitag, dem 07.06.2019, bog gegen 19:30 Uhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Ritterhude mit seinem Pkw Opel von der Lesumstoteler Straße in die L 135 ein und übersah dabei dem Anschein nach einen 25-jähriger Osterholzer mit seinem Motorrad, welcher die L 135 in Richtung Bremerhaven befuhr. Der Motorradfahrer prallte in den abbiegenden Pkw, wodurch sich der 25-Jährige schwer verletzte und im Weiteren mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Bereich Achim

Thedinghausen: Verkehrsunfall; Am 07.06.2019 um 07:05 Uhr befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer in Thedinghausen die Bahnhofstraße und beabsichtigte nach links in die Braunschweiger Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin aus Thedinghausen, welche die Braunschweiger Straße in Richtung der Syker Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Hinweise an das PK Achim unter Tel.: 04202/9960

Ottersberg-Quelkhorn: Verkehrsunfall; Am 07.06.2019 um 12:53 Uhr fuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Worpswede in Quelkhorn in der Lilienthaler Straße auf einen zunächst vorausfahrenden, dann aber verkehrsbedingt abbremsenden Pkw eines 21-Jährigen aus Bremen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35000,-Euro. Der Fahrer aus Bremen wurde leicht verletzt.

Riede: Verkehrsunfall; Am 07.06.2019 um 14:35 Uhr befuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Thedinghausen in Riede die Bremer Straße aus Richtung Felde kommend in Richtung Riede. Dort setzte sie zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw eines 50-jährigen aus Weyhe an, welcher in diesem Moment nach links in die Straße Am Landesgraben abbog. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Achim: Fahrzeugführer mit Alkoholbeeinflussung; Am Samstag, dem 08.06.2019, bemerkten in den Morgenstunden Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Pkw-Führer mit nicht angelegtem Sicherheitsgurt. Bei der folgenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 52-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis wurde vor Ort sichergestellt.

