Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Die Domweih-Feierlichkeiten aus polizeilicher Sicht

Verden

Insgesamt wurde auf der Domweih durch ein großes Publikum friedlich miteinander gefeiert. An den Spitzentagen Samstag und Donnerstag war ein Einschreiten seitens der Polizei jedoch häufiger notwendig.

Während es noch in der Auftaktnacht zu keinen Straftaten auf dem Gelände selbst, sondern nur in direkter Umgebung kam, wendete sich dies bis zum Abschluss am Donnerstag.

Im Verlauf der gesamten Feierlichkeiten der 1034. Domweih kam es zu neun Körperverletzungen. Insbesondere am Donnerstag wurden zwei Auseinandersetzungen innerhalb einzelner Gruppen verzeichnet. In einer Gruppe von sieben Personen griffen sich mehrere Personen wegen eines Streits an. Bereits eine Stunde zuvor war eine größere Gruppe Jugendlicher auf dem Gelände in einen handfesten Streit geraten. Die jeweiligen Beteiligten wurden für den Rest des Abends von der Veranstaltung verwiesen. Die Personen kamen den Anordnungen der Beamten nach. Andernfalls hätten sie die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen oder von einem Erziehungsberechtigten bei der Polizei abgeholt werden müssen.

Sechsmal mussten Personen im Laufe der gesamten sechs Tage durch die Polizei für eine Nacht in Gewahrsam genommen werden. In allen Fällen spielte der vorherige Alkoholkonsum der Betroffenen eine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wurden, wie auch in den Vorjahren, Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Nicht altersgerechte alkoholische Getränke mussten die Jugendlichen abgeben. Bei starken Ausfallerscheinungen holten Eltern ihre Kinder bei der Polizei ab.

Während die Beamten acht Diebstähle verzeichneten, kam es auch zu drei Einbrüchen. Unbekannte waren an unterschiedlichen Tagen in drei Wohnwagen von Schaustellern der Domweih eingebrochen, um Wertgegenstände zu stehlen (wir berichteten am 06.06.2019). Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um, Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

In einem Fall versuchte ein 18-Jähriger am Dienstagabend einen Müllhaufen auf dem Festgelände in Brand zu setzen. Polizeibeamte konnten dies jedoch verhindern (wir berichteten am 06.06.2019). Der junge Mann leistete Widerstand gegen die Beamten. Verletzt wurde jedoch niemand. Der Transport zur Dienststelle und die dortige Übernachtung wird ihm in Rechnung gestellt.

"Trotz dem nötigen Einschreiten der Polizeibeamten während der sechs Tage, kann aus polizeilicher Sicht von einem ruhigen Domweih-Verlauf gesprochen werden. Das Einsatzkonzept der Polizei konnte auf die unterschiedlichen Anforderungen reagieren und ist für uns aufgegangen", so Uwe Feldmann, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Verdener Polizei und zugleich Einsatzleiter während der Domweih zum Abschluss des Festes.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

