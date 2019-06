Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ermittlungen gegen Werkzeugdiebe + Brand in einer Werkstatt + Unfallverursacher gesucht + Böschung brennt erneut + Entgegenkommenden Pkw übersehen

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Ermittlungen gegen Werkzeugdiebe

Kirchlinteln. Zwischen Sonntag- und Mittwochabend haben unbekannte Täter neben dem bereits gemeldeten Werkstatteinbruch in der Verdenermoorstraße (wir berichteten) zwei weitere Höfe in derselben Straße aufgesucht. Zum Teil haben sie sich gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft und in einem Fall mehrere Werkzeuge gestohlen. Die Täter haben einen Sachschaden im vierstelligen Bereich hinterlassen und sind anschließend unerkannt geflohen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen im Umkreis der Verdenermoorstraße beobachtet haben, werden um Hinweise an die Beamten der Polizei Verden unter 04231/8060 gebeten.

Brand in einer Werkstatt

Langwedel. Am Donnerstagmittag kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Werkstatt in der Straße "Am Köbens". Die Feuerwehren Langwedel und Daverden löschten das Feuer in der Werkstatt zügig ab, sodass ein Übergriff auf das Gebäude verhindert werden konnte. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen und dauern derzeit an.

Unfallverursacher gesucht

Achim. Zwischen Mttwochabend und Donnerstagmorgen fuhr ein unbekannter Fahrer gegen einen weißen VW Caravelle, der auf einem Parkplatz in der Bremer Straße abgestellt war. Der Schaden an dem VW beträgt etwa 2.500EUR. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen gegen die unbekannte Person aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Geschehens unter 04202/9960 um Hinweise.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Böschungsbrand

Schwanewede. Am Donnerstagabend geriet im Logener Weg aus bislang unklarer Ursache eine Böschung auf einer Fläche von einem Quadratmeter in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Schwanewede gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden. Bereits am Mittwoch war eine kleine Fläche im selben Bereich in Brand geraten (wir berichteten). Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Ursachen der Brände aufgenommen. Zeugen, die an einem der Tage in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten in Osterholz-Scharmbeck gebeten.

Entgegenkommenden Pkw übersehen

Lilienthal. Auf der Falkenberger Landstraße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. An der Kreuzung "Im Uhlenbrook" und Einfahrt zu mehreren Lebensmittelgschäften wollte eine 49-jährige Fahrerin eines Fiat nach links in die Zufahrt zu den Geschäften abbiegen. Dabei übersah sie scheinbar einen bevorrechtigten 26-jährigen Fahrer eines VW mit zwei weiteren Mitfahrern im Alter von 36 und 58 Jahren, der ihr entgegenkam. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 7.000EUR. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der 36-jährige Mitfahrer verletzte sich leicht.

