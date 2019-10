Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 2,5 Promille + Marihuana - Alkoholisierter 25-Jähriger belästigt Reisende und verletzt sich selbst - Bundespolizei nimmt Mann in Gewahrsam

Dortmund - Bochum (ots)

Erst soll ein 25-jähriger Mann aus Bochum Reisende im Dortmunder Hauptbahnhof belästigt haben, später fiel er zu Boden und verletzte sich dabei. Bundespolizisten nahmen ihn in Gewahrsam. In seiner Kleidung wurde später Marihuana sichergestellt.

Gegen 12:30 Uhr gestern Mittag (6. Oktober) informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über einen erheblich alkoholisierten Mann im Dortmunder Hauptbahnhof. Dieser würde Reisende lautstark belästigen. Noch bevor eine Streife vor Ort eintraf, stürzte der betrunkene Mann und verletzte sich dabei durch Glasscherben.

Bundespolizisten nahmen den guineischen Staatsangehörigen in Gewahrsam. In der Bundespolizeiwache ergab ein Atemalkoholtest, dass der 25-Jährige mit 2,5 Promille erheblich alkoholisiert war. Weil in seiner Kleidung eine geringe Menge Marihuana sichergestellt wurde, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes ein.

Zur Ausnüchterung wurde er später in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

